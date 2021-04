Osti | “Ferrero sta trattando con Ranieri e Quagliarella Il presidente e il mister fanno qualche capriccio a volte”

(Di domenica 11 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlo, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato della situazione in casa blucerchiata: “Sono cambiate tante cose nel calcio nell’ultimo anno, da quando c’è il Covid-19. Prima di programmare una stagione ci sono da valutare tante cose. Ci sono tanti calciatori importanti, allenatori e direttori sportivi a scadenza. Avremo tempo per parlarne, ora non dobbiamo assolutamente togliere l’attenzione da questa partita e le altre 8.ha detto di voler finire la stagione nel miglior modo possibile. Ilstapersonalmente sia con ilche con. Proprio ieri ha rilasciato una dichiarazione importante, dicendo che finché lui sarà alla Sampdoriasarà ...

Advertising

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #rinnovo #Osti: il messaggio per #Ferrero #Samp - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Dobbiamo stare attenti alla gara col Napoli e alle altre otto partite che restano, Ferrero tratta du… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Dobbiamo stare attenti alla gara col Napoli e alle altre otto partite che restano, Ferrero tratta du… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Dobbiamo stare attenti alla gara col Napoli e alle altre otto partite che restano, Ferrero tratta du… - TuttoMercatoWeb : Samp, Osti: 'Ferrero sta trattando con Ranieri. Sono due prime donne, a volte fanno i capricci' -

Ultime Notizie dalla rete : Osti Ferrero

Carlo, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della ... Il presidentesta trattando personalmente sia con il mister che con Quagliarella. Proprio ...RINNOVI - 'Quagliarella - Ranieri -per il futuro? Prima di programmare ci sono da tenere in considerazione tante cose. Ranieri ha detto che vuole concludere al meglio la stagione.sta ...Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato del futuro di Quagliarella e Ranieri. Le sue dichiarazioni.Ci sono ancora dei rinnovi da discutere, situazioni che dovranno essere approfondite nei prossimi giorni, o settimane. Non ci sono soltanto Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri, per la Sampdoria.