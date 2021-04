Operazione IDF contro nave iraniana | sale la tensione

(Di domenica 11 aprile 2021) La fuga di notizie ha riguardato un’delle Idf israeliane ai danni dell’Iran. Una rivelazione insolita, dato che Israele preferisce tenere un basso profilo in caso di attacchi simili. Ragion per cui si è portati a pensare a una fuga di notizie. Che sia stata colpa dello Stato ebraico? Oppure il tutto sia trapelato dagli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operazione IDF

Sputnik Italia

... funzionari delle forze di difesa israeliane () hanno chiesto un'indagine sulla fuga di notizie ai media stranieri di una presuntadelicata condotta di recente dall'contro l'Iran. L'...L'esercito israeliano () ha raggiunto l'immunità di gregge per il Covid in 10 settimane. L'81% ... con sede a Verona, tramite la piattaforma BitPay, che ha certificato l'. Il 2020, '...Eric Denécé, attuale direttore del Centre Français de Recherche sur le Renseignement di Parigi, ha recentemente ricostruito con estrema precisione e lucidità il caso dell’omicidio di Mehdi Ben Barka ( ...L'Aeronautica militare israeliana ha preso in consegna il nuovo velivolo "Oron" che , basato sul velivolo Gulfstream G550, porta con sé capacità innovative nel campo dell'intelligence, della sorveglia ...