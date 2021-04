Nuova Isola Carolina Paura per gli alberi secolari (Di domenica 11 aprile 2021) di Carlo D'Elia "Gli alberi secolari dell'Isola Carolina sono da tutelare". A lanciare l'appello al Comune è Antonella Rossi, referente del Comitato Isola Carolina, che continua a tenere alta l'... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) di Carlo D'Elia "Glidell'sono da tutelare". A lanciare l'appello al Comune è Antonella Rossi, referente del Comitato, che continua a tenere alta l'...

