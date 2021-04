Masters Augusta 2021 | Hideki Matsuyama conquista la Green Jacket dopo un finale molto emotivo 52° Francesco Molinari

(Di lunedì 12 aprile 2021)vince l’edizionedelall’National. Primo trionfo Major per il giapponese, che in unper un attimo rischia di complicarsi dila vitaaver guidato con sei colpi di vantaggio, ma si riprende e chiude a -10, un colpo sopra il par nella giornata odierna. Ed il putt per il bogey, ormai per nulla problematico, lo vede reagire con una calma dietro la quale nasconde lacrime che presto scorrono sul volto del secondo asiatico a vincere uno dei quattro tornei maggiori, oltre che primo del suo Paese. Questo successo lo porta al numero 14 dell’OWGR, qualificandolo di diritto tra i grandi di questo sport a 29 anni da poco compiuti. Eppure, come detto, a un certo ...

Quando, nel terzo giro del, la sirena ha annunciato l'interruzione del gioco per un temporale in arrivo, Hideki Matsuyama aveva effettuato un brutto colpo dal tee della 11. La palla era finita nel bosco a destra e, a ...Cambio in vetta all', al comando c'è il giapponese Hideki Matsuyama . Dieci anni dopo aver ricevuto la 'Silver Cup' quale miglior dilettante al suo debutto nel teatro dei sogni del green, l'ex numero 2 del ...Hideki Matsuyama vince l'edizione 2021 del Masters all'Augusta National. Primo trionfo Major per il giapponese, che in un finale molto emotivo per un attimo rischia di complicarsi di molto la vita dop ...Golf, Hideki Matsuyama vince l'Augusta Masters 2021 e diventa il primo giapponese a vincere un Major. Francesco Molinari crolla nell'ultimo giro ...