Marc Marquez torna a correre | ma è giallo in MotoGp | quali sono le sue vere condizioni di salute?

(Di domenica 11 aprile 2021) La luce in fondo al tunnel diassume le forme e i colori dell'Algarve. A nove mesi dall'infortunio di Jerez, nella prima gara della stagione 2020, il lungo calvario del pilota spagnolo è finito. Il fuoriclasse di Cervera sarà al via il prossimo weekend nel Gp di Portimao. L'ultimo controllo, inizialmente in programma lunedì ma poi anticipato a venerdì, ha dato esito positivo. Il 'Cabroncito', che ha saltato i primi due appuntamenti in calendario, è stato dichiarato idoneo a gareggiare. In una nota la Honda sottolinea che ledidopo l'intervento di quattro mesi fa al braccio destro per un infezione legata alla pseudoartrosi dell'omerogiudicate "molto soddisfacenti" e che quindi l'otto volte campione del mondo puòre alle competizioni ...

Nel corso della carriera, Marc Marquez si è distinto per la sua guida esasperata, caratterizzata da uno stile in sella unico e per i salvataggi mozzafiato da cadute.