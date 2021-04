Locatelli | “Aperture ponderate o roviniamo tutto Vaccini | possibile allungamento dell’intervallo tra le due dosi”

(Di domenica 11 aprile 2021) Nonostante i chiari segnali di miglioramento della situazione epidemiologica, “guai se pensassimo che siamo fuori dal problema, ci ritroveremmo alla situazione di metà marzo avendo vanificato settimane di sacrifici per l’intero Paese”. A dirlo è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco, intervistato dalla Stampa e dal Corriere della Sera. Per questo motivosulle riparla chiaro: “Vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere benin funzione dei numeri”. Il coordinatore del Cts annuncia anche unanovità sulla somministrazione delledei: “Si sta considerando di allungare l’intervallo tra la prima e la seconda dose a 42 giorni e usare le...

