LIVE – Reggio Emilia-Varese 67-53, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 aprile 2021) UnaHotels Reggio Emilia e Openjobmetis Varese si sfidano nel 26° turno di Serie A1 2020/2021. Sfida salvezza in terra Emiliana, con Attilio Caja che ribecca il suo passato: la Reggiana è penultima in classifica a +2 sul fanalino Cantù e ha un disperato bisogno di punti. Dall’altra parte tuttavia c’è una delle squadre più in forma del campionato: i ragazzi di Bulleri sono reduci da quattro vittorie di fila, valevoli 18 punti in classifica con una partita in meno disputata. Domenica 11 aprile alle ore 17:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Varese 67-53 30? – Grande penetrazione di De Nicolao, 65-53 29? – ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) UnaHotelse Openjobmetissi sfidano nel 26° turno diA1. Sfida salvezza in terrana, con Attilio Caja che ribecca il suo passato: la Reggiana è penultima in classifica a +2 sul fanalino Cantù e ha un disperato bisogno di punti. Dall’altra parte tuttavia c’è una delle squadre più in forma del campionato: i ragazzi di Bulleri sono reduci da quattro vittorie di fila, valevoli 18 punti in classifica con una partita in meno disputata. Domenica 11 aprile alle ore 17:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA67-53 30? – Grande penetrazione di De Nicolao, 65-53 29? – ...

IdeawebTV : Volley Playoff A2/M LIVE: Cuneo-Reggio Emilia 1-1, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA - lucamorini_ : RT @Eurosport_IT: Con John Egbunu non si passa!! ??? Che stoppatona rifilata a Justin Johnson. Reggio Emilia - Varese è LIVE su Eurosport… - PallVarese : RT @Eurosport_IT: Con John Egbunu non si passa!! ??? Che stoppatona rifilata a Justin Johnson. Reggio Emilia - Varese è LIVE su Eurosport… - Eurosport_IT : Con John Egbunu non si passa!! ??? Che stoppatona rifilata a Justin Johnson. Reggio Emilia - Varese è LIVE su Euro… - IdeawebTV : Volley Playoff A2/M LIVE: Cuneo-Reggio Emilia 1-0, si gioca il 2° set. SEGUI LA DIRETTA -