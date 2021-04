'La Verità': "Arcuri sarebbe indagato per peculato". L'ex commissario straordinario: "Non so nulla" (Di domenica 11 aprile 2021) L'accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture di mascherine cinesi. Il 24 febbraio scorso, per l'arrivo in Italia di una parte di queste mascherine senza certificazione, c'erano stati un arresto e quattro misure interdittive Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) L'accusacontenuta nel fascicolo sulle forniture di mascherine cinesi. Il 24 febbraio scorso, per l'arrivo in Italia di una parte di queste mascherine senza certificazione, c'erano stati un arresto e quattro misure interdittive

Ultime Notizie dalla rete : Verità Arcuri Inchiesta mascherine, l'ex commissario Arcuri indagato per peculato ... secondo quanto anticipato dal quotidiano "La Verità" e riportato dall'agenzia di stampa Ansa, risulterebbe iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'...

Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri - secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verità - sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'accusa sarebbe contenuta nel ...

Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri - secondo quanto anticipato dal quotidiano "La Verità" e riportato dall'agenzia di stampa Ansa, risulterebbe iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato.