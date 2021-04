La mamma di Pupo in istituto, tutto è precipitato in pochi giorni (Di domenica 11 aprile 2021) Ospite a Domenica In Pupo ha raccontato della mamma, della malattia che l’ha colpita in pochi giorni, perché in pochi giorni tutto è precipitato. Ha scritto per lei una canzone, Mara Venier pensa che sia la più bella di tutta la sua carriera. Pupo la canta alla fine dell’intervista, si commuove mentre lascio lo studio e saluta la Venier emozionata anche lei. Anche la madre di Mara ha avuto la stessa malattia, quattro anni prima di andare via. Da Domenica In oggi la puntata di un anno fa, era maggio dello scorso anno e Pupo e sua madre erano in collegamento, felici di cantare insieme; pochi giorni dopo tutto è precipitato. IN pochi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 aprile 2021) Ospite a Domenica Inha raccontato della, della malattia che l’ha colpita in, perché in. Ha scritto per lei una canzone, Mara Venier pensa che sia la più bella di tutta la sua carriera.la canta alla fine dell’intervista, si commuove mentre lascio lo studio e saluta la Venier emozionata anche lei. Anche la madre di Mara ha avuto la stessa malattia, quattro anni prima di andare via. Da Domenica In oggi la puntata di un anno fa, era maggio dello scorso anno ee sua madre erano in collegamento, felici di cantare insieme;dopo. IN...

