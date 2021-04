La Compagnia del Cigno 2, Alessio Boni sulla serie: “Ho i brividi” (Di domenica 11 aprile 2021) L’attore Alessio Boni, protagonista della serie La Compagnia del Cigno, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla nuova stagione: scopriamo cosa ha rivelato. Alessio Boni su La Compagnia del Cigno 2 (Getty Images)Torna questa sera a grande richiesta da parte del pubblico la fiction televisiva La Compagnia del Cigno, giunta alla sua seconda stagione: Alessio Boni ha rivelato qualcosa sulla serie e sul suo personaggio. Nella fiction si trattano le vicende di sette ragazzi musicisti molto giovani che studiano al Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano. Boni interpreta Luca Marioni, il ... Leggi su altranotizia (Di domenica 11 aprile 2021) L’attore, protagonista dellaLadel, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioninuova stagione: scopriamo cosa ha rivelato.su Ladel2 (Getty Images)Torna questa sera a grande richiesta da parte del pubblico la fiction televisiva Ladel, giunta alla sua seconda stagione:ha rivelato qualcosae sul suo personaggio. Nella fiction si trattano le vicende di sette ragazzi musicisti molto giovani che studiano al Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano.interpreta Luca Marioni, il ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - AzzolinaLucia : Questa è la seconda Pasqua che viviamo in compagnia del covid, ma tutti noi speriamo sia anche l’ultima. Bisogna r… - smilypapiking : RT @AndreaGiuricin: 1000 mila milioni di danni senza il marchio #Alitalia. L'ultima fase del sovranismo economico all'italiana. E intanto 3… - LetiziaQuintas : RT @paolagermano2: Omelia del padre Arturo Sosa sj, preposito generale della Compagnia di Gesù, nella Domenica della Divina Misericordia ht… - ullalamenefrego : Ma raga stasera c'è la compagnia del cigno 2 ommioddioo la aspetto da due anni davvero -