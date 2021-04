Juventus-Genoa, Ballardini: “Prestazione soddisfacente. Rovella-Juve? C’è la possibilità” (Di domenica 11 aprile 2021) Il Genoa esce sconfitto dall'Allianz Stadium contro la Juventus.Juventus-Genoa, Pirlo: “Abbiamo rischiato troppo. Sotto esame? Ecco cosa penso”Una partita giocata in maniera decisa dai bianconeri, con i liguri che hanno provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote, ma si sono dovuti arrendere alle individualità importanti della Vecchia Signora. Al termine della sfida il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui si è comunque detto soddisfatto del match disputato dai suoi ragazzi.Il lavoro del tecnico ex Palermo è stato incredibile e il Grifone si è tirato fuori dalla lotta salvezza, ma vuole continuare a lavorare: "Il Genoa è cresciuto e sul 2-1 ha avuto ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Ilesce sconfitto dall'Allianz Stadium contro la, Pirlo: “Abbiamo rischiato troppo. Sotto esame? Ecco cosa penso”Una partita giocata in maniera decisa dai bianconeri, con i liguri che hanno provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote, ma si sono dovuti arrendere alle individualità importanti della Vecchia Signora. Al termine della sfida il tecnico delDavideha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui si è comunque detto soddisfatto del match disputato dai suoi ragazzi.Il lavoro del tecnico ex Palermo è stato incredibile e il Grifone si è tirato fuori dalla lotta salvezza, ma vuole continuare a lavorare: "Ilè cresciuto e sul 2-1 ha avuto ...

