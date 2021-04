“Inter-Cagliari non si vede” | tante segnalazioni a DAZN

(Di domenica 11 aprile 2021) Si sta giocando il lunch match della 30esima giornata del campionato di Serie A tra, gli utenti hanno segnalato qualche problema con. La stagione è entrata ormai nella fase decisiva, i nerazzurri sono sempre più vicini alla vittoria della scudetto mentre i sardi si trovano in una posizione difficilissima di classifica e hanno bisogno di punti per la salvezza. Nel frattempo gli utenti hanno lamentato alcune difficoltà con, ci sono stati problemi dal punto di vista tecnico: “siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”. Anche su Twitter tanti messaggi da parte degli utenti. L'articolo CalcioWeb.

'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIFORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez.(3 - 5 - 2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, ...L'Inter ed il Cagliari non si sono fatti male in questo primo tempo, dove c'è da segnalare un intervento prezioso di Vicario, esordiente in serie A. che ha sostituito Cragno, su Eriksen. Per cui la ...MILANO - Il mondo social e i tifosi di Inter e Cagliari su tutte le furie con Dazn, il match delle 12:30 non è visibile sulle applicazioni della piattaforma streaming. Il messaggio comparso agli ...