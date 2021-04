In 300 per un video rap nella periferia di Milano: scatta la guerriglia con la polizia (Di domenica 11 aprile 2021) Si sono dati appuntamento in almeno 300, ieri pomeriggio a Milano, creando un vero e proprio assembramento. Trecento ragazzi che, senza considerare alcuna misura di distanziamento anti covid, si sono ritrovati per girare il video rap di Neima Ezza, un rapper nato in Marocco e cresciuto proprio in quel quartiere della periferia. Nel momento in cui sono intervenute le forze dell’ordine, poi, i giovani hanno urlato: “Andatevene, fuori dalle nostre zane”. Poco dopo, hanno iniziato a lanciare contro la polizia pietre, bastoni e tutto quello trovavano. In risposta, per farli allontanare, contro di loro sono stati utilizzati i lacrimogeni. Milano assembramento, in 300 per un video clip Il tutto è accaduto intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio, ed è iniziato con un flash mob organizzato per ... Leggi su urbanpost (Di domenica 11 aprile 2021) Si sono dati appuntamento in almeno 300, ieri pomeriggio a, creando un vero e proprio assembramento. Trecento ragazzi che, senza considerare alcuna misura di distanziamento anti covid, si sono ritrovati per girare ilrap di Neima Ezza, un rapper nato in Marocco e cresciuto proprio in quel quartiere della. Nel momento in cui sono intervenute le forze dell’ordine, poi, i giovani hanno urlato: “Andatevene, fuori dalle nostre zane”. Poco dopo, hanno iniziato a lanciare contro lapietre, bastoni e tutto quello trovavano. In risposta, per farli allontanare, contro di loro sono stati utilizzati i lacrimogeni.assembramento, in 300 per unclip Il tutto è accaduto intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio, ed è iniziato con un flash mob organizzato per ...

