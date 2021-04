Il segreto anticipazioni: Adolfo e la verità su suo padre, faccia a faccia con Isabel (Di domenica 11 aprile 2021) Tutti pronti per scoprire quello che succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica prossima su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Come saprete le puntate de Il segreto sono state accorciate di molto ( non va in onda neppure metà dell’episodio integrale ) per cui, se anche mancano ormai pochissime puntate al gran finale, gli ultimi episodi ci terranno compagnia ancora per molto tempo. Nelle prossime puntate de Il segreto capiremo che cosa succederà con Manuela: racconterà tutto quello che è davvero successo quando è caduta dalle scale dicendo di esser stata spinta da Begonia? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di domenica 18 aprile 2021, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 aprile 2021) Tutti pronti per scoprire quello che succederà nella puntata de Ilin onda domenica prossima su Canale 5? Lo scopriamo con le nostreche ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Come saprete le puntate de Ilsono state accorciate di molto ( non va in onda neppure metà dell’episodio integrale ) per cui, se anche mancano ormai pochissime puntate al gran finale, gli ultimi episodi ci terranno compagnia ancora per molto tempo. Nelle prossime puntate de Ilcapiremo che cosa succederà con Manuela: racconterà tutto quello che è davvero successo quando è caduta dalle scale dicendo di esser stata spinta da Begonia? Scopriamolo con leche ci rivelano la trama della puntata de Ildi domenica 18 aprile 2021, ...

