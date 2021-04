Furto in un negozio di telefonia: ladri portano via cellulari ed accessori (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorvino Pugliano (Sa) – Furto nella notte appena trascorsa ai danni del negozio di telefonia “Voice Comunications” in località Pagliarone, nel comune di Montecorvino Pugliano. I carabinieri della compagnia di Battipaglia che indagano sul Furto pensano che si tratti di un gruppo di quattro persone che, utilizzando un piede di porco si sono introdotti nel negozio e hanno portato via telefoni cellulari e accessori, dandosi poi immediatamente alla fuga a bordo di un’auto. Non è bastato l’arrivo dalla guardia giurata per evitare il colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorvino Pugliano (Sa) –nella notte appena trascorsa ai danni deldi“Voice Comunications” in località Pagliarone, nel comune di Montecorvino Pugliano. I carabinieri della compagnia di Battipaglia che indagano sulpensano che si tratti di un gruppo di quattro persone che, utilizzando un piede di porco si sono introdotti nele hanno portato via telefoni, dandosi poi immediatamente alla fuga a bordo di un’auto. Non è bastato l’arrivo dalla guardia giurata per evitare il colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

