Francesco Oppini: chi è, età, lavoro, chi è la fidanzata, altezza, Instagram, Twitter, genitori (Di domenica 11 aprile 2021) Avanti un altro! Pure di sera sbarca su Canale 5 in prima serata. Questa sera, domenica 11 aprile, due squadre si sfideranno tra di loro: quella del GFVIP e quella degli Opinionisti. In gara anche Francesco Oppini. Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa Francesco Oppini ha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Francesco nel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo. Francesco vive a Milano, lavora in un concessionario di auto e quando può ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Avanti un altro! Pure di sera sbarca su Canale 5 in prima serata. Questa sera, domenica 11 aprile, due squadre si sfideranno tra di loro: quella del GFVIP e quella degli Opinionisti. In gara anche: chi è, età, chefaha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franconel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo.vive a Milano, lavora in un concessionario di auto e quando può ...

Advertising

VanityFairIt : Francesco Oppini compie oggi 39 anni. A lui, e a tutti gli #Ariete come lui, tanti, tantissimi auguri! E gli altri… - tizianofolzi : “non siamo tommaso e francesco” ?? “magari non sarò oppini” - 103puntifelici : In pratica tutti vorrebbero essere Francesco Maria Oppini per far innamorare Tommaso Zorzi, mannaggiacazzo. #tzvip - _CamillaGreco : RT @fuoridallhype_: È il caso di dirlo: tutti vorrebbero essere Francesco Maria Oppini - fuoridallhype_ : È il caso di dirlo: tutti vorrebbero essere Francesco Maria Oppini -