Fiorentina-Atalanta 2-3, altra vittoria per Gasperini | Super Vlahovic ma non basta (Di domenica 11 aprile 2021) L’Atalanta non si ferma e consolida il quarto posto in classifica: ancora tre punti d’oro per la compagine nerazzurra. Non basta la doppietta di Vlahovic Ancora una vittoria da urlo… L'articolo Fiorentina-Atalanta 2-3, altra vittoria per Gasperini Super Vlahovic ma non basta è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 11 aprile 2021) L’non si ferma e consolida il quarto posto in classifica: ancora tre punti d’oro per la compagine nerazzurra. Nonla doppietta diAncora unada urlo… L'articolo2-3,perma nonè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Atalanta_BC : ?? Così in campo a Firenze! ?? Here's our line-up to face Fiorentina! Presented by @Plus500 #FiorentinaAtalanta… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Gazzetta_it : Doppio #Zapata e #Ilicic: l'Atalanta vince a Firenze e torna quarta #FiorentinaAtalanta - JanetteBae2 : RT @woozzaabets: Fiorentina 2-3 Atalanta FT Constituency delivered? -