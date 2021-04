Fano | l' accarezza con un pretesto e le ruba la collana d' oro con un ciondolo che ritraeva il figlio | l' appello disperato

(Di domenica 11 aprile 2021)'Mi dispiace per il gesto che ho subito e per lache mi è stata sottratta con abilità sconcertante assieme aldi ceramica con la fotografia di mio, cui tengo tantissimo'. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fano accarezza

corriereadriatico.it

Si dispera una pensionata di 74 anni, residente a Rosciano dinella zona della vecchia chiesa, quando ripensa a ciò che le è successo venerdì intorno alle 10. Tutti i suoi sospetti ricadono su ...- Camminare fa bene e camminavo, lungo la battigia alla brezza leggera che scuoteva le onde e ... E l'acqua che bagna i sassi, guarda come lisenza scolorirli o modificarne i contorni e ...FANO «Mi dispiace per il gesto che ho subito e per la collana che mi è stata sottratta con abilità sconcertante assieme al ciondolo di ceramica con la fotografia di mio figlio, cui tengo tantissimo».