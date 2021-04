Advertising

CorriereQ : Distrutto da rogo ex scalo ferroviario a Pavia - vincenzocacac12 : @anna_1951 io due volte,dopo che ho votato M5S attratto dalle loro promesse.andai due volte co per int a merd,votav… - Telefriuli1 : Deposito in fiamme a Premariacco, salvi i cani L'incendio ha distrutto la struttura. Ancora in fase di accertamento… - paoloigna1 : È di poche settimane fa la notizia del rogo che ha di fatto distrutto un intero datacenter di uno dei più grandi cl… - Gazzettino : Callegari, il calzaturificio distrutto dal rogo rinasce a Rovigo -

Ultime Notizie dalla rete : Distrutto rogo

Agenzia ANSA

Un incendio ha, questa notte, buona parte dei capannoni dell'ex scalo ferroviario di Pavia, in via ...intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per domare il. L'...... proseguono i rilievi per stabilire le cause delal tetto della Chiesa di San Lorenzo Posted ...al tetto della sacrestia della chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte che venerdì è stato...(ANSA) - PAVIA, 11 APR - Un incendio ha distrutto, questa notte ... subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo. L'intervento è ancora in corso. Del ...Le cause del rogo, di probabile natura elettromeccanica ... è stata chiusa al traffico e transennata per recuperare il mezzo Atv distrutto dall’incendio. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale ...