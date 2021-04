Covid Fvg, oggi 208 contagi e 12 morti: bollettino 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 208 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 12 morti, che portano il totale a 3.506 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Nella regione, gli attuali positivi sono 11.111.Su 3.723 tamponi molecolari sono stati rilevati 172 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,62%. Sono 1.186 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi (3,04%). I ricoveri nelle terapie sono 75 e quelli negli altri reparti 519. I decessi complessivamente ammontano a 3.506, con la seguente suddivisione territoriale: 742 a Trieste, 1.860 a Udine, 646 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.098, i clinicamente guariti ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 208 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 11, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 12, che portano il totale a 3.506 dall’inizio dell’epidemia di-19. Nella regione, gli attuali positivi sono 11.111.Su 3.723 tamponi molecolari sono stati rilevati 172 nuovicon una percentuale di positività del 4,62%. Sono 1.186 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi (3,04%). I ricoveri nelle terapie sono 75 e quelli negli altri reparti 519. I decessi complessivamente ammontano a 3.506, con la seguente suddivisione territoriale: 742 a Trieste, 1.860 a Udine, 646 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.098, i clinicamente guariti ...

Advertising

zazoomblog : Covid Fvg oggi 208 contagi e 12 morti: bollettino 11 aprile - #Covid #contagi #morti: #bollettino - italiaserait : Covid Fvg, oggi 208 contagi e 12 morti: bollettino 11 aprile - Ansa_Fvg : Covid: Fvg, 208 casi per 4.909 tamponi e test; 12 decessi. Ricoveri in terapie intensive 75, in altri reparti 519… - LadySbatSnow : Visto come vanno le cose in FVG con il covid, Fedriga farebbe meglio a stare buono. - Telefriuli1 : Palestre ultime ad aprire e con lezioni individuali, «Così aumentano i debiti» La decisione trova contrari i lavora… -