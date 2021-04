Covid e riaperture | Locatelli | «Immaginare una prima riapertura selettiva»

(Di domenica 11 aprile 2021)e date. Il tema è attuale, anche perché ci si avvicina alla metà di aprile, scadenza in cui si immagina possa essere fatto il punto della situazione. In particolare si capirà se ci sono i margini affinché possa esserci una revisione del decreto che è in vigore dal 7 aprile e che, senza cambiamenti, resterebbe valido fino al 30.: l'attuale decreto scade il 30 aprile Quello che, in sostanza, si attende di capire è se i dati in miglioramenti siano tali da poterun anche minimo allentamento delle restrizioni. Tra le ipotesi che, ad esempio, si fanno c'è la possibilità di ripristinare le zone gialle dove i dati del contagio siano tali da poterlo fare già entro il mese di aprile oquantomeno ladei ristoranti, anche se con orario limitato (fino alle ...

SkyTG24 : Covid, Locatelli: "Aperture meditate o si torna indietro" - Adnkronos : #Salvini spinge su #riaperture a metà aprile: siete d'accordo con il leader della Lega? - Corriere : Prima i ristoranti, poi i cinema e le palestre: il percorso delle riaperture dal 20 aprile

...anticorpale dal- 19 tramite la vaccinazione o essendosi ammalati raggiungeranno il 73,4% della popolaizone britannica . Il 12 aprile è inoltre la data in cui partiranno ledelle ...'Un calendario per legraduale e selettivo a partire da aprile, come richiesto dal professor Locatelli, ...: Locatelli, aperture meditate o si torna indietro - Da tre settimane c'e' una ...La situazione a livello nazionale è in leggero miglioramento e per questo a Palazzo Chigi si lavora per riaprire e rilanciare l'economia dopo settimane di restrizioni.Pubblichiamo l’infografica sul Decreto Aprile con le norme di contrasto al Covid, che varranno dal ... procedere ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri.