Coronavirus nel Lazio, 1.675 positivi: Roma sale a quota 700, i dati di oggi 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) ‘oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.675 casi positivi, 19 i decessi e +1.985 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 263 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 395 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) ‘su oltre 15 mila tamponi nele oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.675 casi, 19 i decessi e +1.985 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto trae tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi acittà sono a700.nel, la situazione nelle Asl Nella Asl1 sono 263 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl2 sono 395 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a ...

