infoitinterno : Coronavirus, 1.359 casi positivi e 15 decessi in Puglia. Nel Foggiano altri 257 contagi - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia 1.359 nuovi casi positivi su 10mila test. 15 decessi - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Coronavirus in #Puglia, aggiornamento dell’11 aprile: 10.485 test, 1.359 casi, 15 decessi - BitontoLiveIt : #Bitonto Coronavirus: oggi 1.359 nuovi casi con 10.485 test. Incidenza sempre al 13% - CoratoLiveIt : #Corato Coronavirus: oggi 1.359 nuovi casi con 10.485 test. Incidenza sempre al 13% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 359

... su 10.845 tamponi per l'infezione dasono emersi 1.contagi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia Bat, 257 in provincia di Foggia, 123 in ...Oggi domenica 11 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 10485 test per l'infezione da Covid - 19 e sono stati registrati 1.casi positivi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 257 in provincia di Foggia , 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 4 casi di ...CORONAVIRUS – Oggi, domenica 11 aprile ... Piemonte 1.372; Lazio 1.675; Puglia 1.359; Toscana 1.222; Sicilia 1.120; Friuli Venezia Giulia 208; Liguria 335; Marche 406; P.A.Bolzano 74; Abruzzo 259; ...Sono 15.746 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 17.567, per un totale di 3.769.814 dall’inizio dell’epidemia. Sono 331 ...