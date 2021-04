Chiara Ferragni in lacrime per il regalo a Leone: ecco di cosa si tratta (Di domenica 11 aprile 2021) Chiara Ferragni e il regalo incredibile per Leone. L’influencer in lacrime dopo aver sfogliato le pagine di “Super Leo”, il fumetto-regalo per il primogenito. Fedez è un amante di fumetti e supereroi e sta trasmettendo la sua passione al piccolo Leone, che conosce questi personaggi alla perfezione. Nota ormai a tutti i fani dei Ferragnez, la predilezione del bimbo per “Fiadermen“, alias Spider Man. Dopo la sorpresa inaspettata per il terzo compleanno di Leone Maria Ferragni con un messaggio speciale direttamente da Spiderman, interpretato dal doppiatore del supereroe. Nel video l’attore, con tanto di vestito ha esclamato: “Devo scappare, ancora tanti tanti auguri da me e da tutti gli Avengers!”. La reazione del bimbo ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)e ilincredibile per. L’influencer indopo aver sfogliato le pagine di “Super Leo”, il fumetto-per il primogenito. Fedez è un amante di fumetti e supereroi e sta trasmettendo la sua passione al piccolo, che conosce questi personaggi alla perfezione. Nota ormai a tutti i fani dei Ferragnez, la predilezione del bimbo per “Fiadermen“, alias Spider Man. Dopo la sorpresa inaspettata per il terzo compleanno diMariacon un messaggio speciale direttamente da Spiderman, interpretato dal doppiatore del supereroe. Nel video l’attore, con tanto di vestito ha esclamato: “Devo scappare, ancora tanti tanti auguri da me e da tutti gli Avengers!”. La reazione del bimbo ...

