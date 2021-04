“C’era da aspettarselo” Maria De Filippi | è successo dopo la puntata di Amici La notizia è già ovunque

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Una serata davvero ricca quella di sabato 10 aprile 2021. Televisivamente parlando, ovviamente. In prima serata su Rai1grande attesa per “Sotto copertura”, la fiction che ripercorre la cattura del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine da parte della squadra mobile di Napoli. La cattura avvenne grazie all’attività e alle intuizioni del commissario Vittorio Pisani, che nella finzione assume il volto di Claudio Gioè e il nome di Michele Romano. Ma la competizione è stata durissima, visto che su Canale 5 nello stesso orario andava in onda “” diDe. Poi su Italia 1 il film d’animazione “Wonder Park – Sogna in grande”, su Rai 2 la serie FBI, molto seguita, e su Rete 4 il film del 2011 “Bernadette – Miracolo a Lourdes”. Infine su Rai 3 altro appuntamento con “Città Segrete”, programma in cui ...