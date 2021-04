Burnley-Newcastle (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 11 aprile 2021) Il gol di Adama Traoré nei secondi finali del match contro il Fulham non ha fatto esultare solo noi, ma anche e soprattutto i sostenitori di Clarets e Magpies. Si, perché i londinesi non hanno fatto punti e sono rimasti a quota 26 contro 32 partite giocate, mentre Burnley e Newcastle ne hanno rispettivamente 33 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 11 aprile 2021) Il gol di Adama Traoré nei secondi finali del match contro il Fulham non ha fatto esultare solo noi, ma anche e soprattutto i sostenitori di Clarets e Magpies. Si, perché i londinesi non hanno fatto punti e sono rimasti a quota 26 contro 32 partite giocate, mentrene hanno rispettivamente 33 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Burnley-Newcastle (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Burnley-Newcastle (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE Il #Burnley affronterà il #Newcastle in una partita valida per la 31° giornata di Premier League… - FandemikuS : Primera parte de la temporada Puesto 9 con 28 puntos Lacazzette (10p 9g 6a) vendido al atletico madrid Newcastle… - infobetting : Burnley-Newcastle (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici -