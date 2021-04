Britney Spears si è vaccinata: sui social racconta la sua esperienza (Di domenica 11 aprile 2021) Britney Spears si è vaccinata in America contro il Covid – 19 e ha voluto condividere l’importante momento con i fan. Su Instagram il video: ecco che cosa ha detto. Anche Britney Spears si è vaccinata, allungando la lista delle celebrities internazionali che hanno ottenuto l’inoculazione del preparato anti Covid-19. La pop star americana ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 aprile 2021)si èin America contro il Covid – 19 e ha voluto condividere l’importante momento con i fan. Su Instagram il video: ecco che cosa ha detto. Anchesi è, allungando la lista delle celebrities internazionali che hanno ottenuto l’inoculazione del preparato anti Covid-19. La pop star americana ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

