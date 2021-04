Brindisi-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) oggi, domenica 11 aprile, al “PalaPentassuglia” andrà in scena il match tra Brindisi e Olimpia Milano, valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Scontro al vertice in Puglia, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica di Serie A. L’Olimpia Milano, che con la vittoria di venerdì contro l’Anadolu Efes ha chiuso ufficialmente al quarto posto la regular season di Eurolega, proviene sorprendentemente da due ko consecutivi in campionato, giunti in quel di Venezia e nel derby lombardo contro Varese. L’Happy ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021), domenica 11 aprile, al “PalaPentassuglia” andrà in scena il match tra, valevole per la ventiseiesima giornata dellaA 2020-di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Scontro al vertice in Puglia, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica diA. L’, che con la vittoria di venerdì contro l’Anadolu Efes ha chiuso ufficialmente al quarto posto la regular season di Eurolega, proviene sorprendentemente da due ko consecutivi in campionato, giunti in quel di Venezia e nel derby lombardo contro Varese. L’Happy ...

Advertising

infoitsport : LBA - Olimpia Milano, Messina 'A Brindisi dovremo moltiplicare gli sforzi' - infoitsport : Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano: streaming gratis e diretta tv in chiaro? - infoitsport : L’Olimpia a Brindisi per il vertice del campionato, Messina: Dovremo moltiplicare gli sforzi - SportandoIT : L’Olimpia a Brindisi per il vertice del campionato, Messina: Dovremo moltiplicare gli sforzi - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMI1936: L’Olimpia a Brindisi per il vertice di Campionato, Messina: “Dovremo moltiplicare gli sforzi” ?? -