Bertolaso scagionato dopo troppi anni | Facci racconta l' ultimo disastro dei magistrati

(Di domenica 11 aprile 2021) Pure il garantismo ha i suoi luoghi comuni e le sue formulette imparaticce, tipo questa: «Chi gli restituirà l'onore perduto? Chi glielo restituiràlo sputtanamento (sociale, familiare, professionale, mediatico: a scelta) fatto da chi lo sottopose a questo e a quello? Sono luoghi comuni inevitabili e non esiste retorica che si possa trascurare, ovvio, perché trattasi di riflessi civilmente e umanamente imprescindibili nei confronti di chi - in Italia - finisce sotto processo per un nonnulla e soprattutto per tanto, troppo tempo. Ebbene, per Guidolasciatecelo dire: neanche servirebbe, neanche serve. Si potrebbe anche non riscriverli, questi luoghi comuni, si potrebbe anche non dare la notizia che lui e l'ex capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sono stati assolti dalla Corte dei Conti e che perciò, quando spostarono il G8 dalla ...