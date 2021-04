Barbara Alberti: "Devo restare viva altri dieci giorni: mi hanno prenotato il vaccino per il 20 aprile” (Di domenica 11 aprile 2021) Appena mi apre la porta di casa le ricordo che, per coincidenza, oggi è anche il giorno del suo compleanno: “Guardi che non c’è proprio niente da festeggiare. Le sembra il caso di brindare al fatto che non manca più molto alla mia morte?”. Non ho neanche il tempo di maledirmi per l’imprudenza che mi ha già trascinato giù in strada: “Mi accompagni a comprare una colomba”. Mentre andiamo a prenderla, Barbara Alberti sguinzaglia il suo cane bianco, un Golden Retriver di quaranta chili, nel Parco Nemorense, a Roma. “Hai già fatto il vaccino?” chiede a una signora che incontriamo. “Sì” risponde la signora. “Io, invece, Devo restare viva altri dieci giorni: mi hanno prenotato il 20 aprile”. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Appena mi apre la porta di casa le ricordo che, per coincidenza, oggi è anche il giorno del suo compleanno: “Guardi che non c’è proprio niente da festeggiare. Le sembra il caso di brindare al fatto che non manca più molto alla mia morte?”. Non ho neanche il tempo di maledirmi per l’imprudenza che mi ha già trascinato giù in strada: “Mi accompagni a comprare una colomba”. Mentre andiamo a prenderla,sguinzaglia il suo cane bianco, un Golden Retriver di quaranta chili, nel Parco Nemorense, a Roma. “Hai già fatto il?” chiede a una signora che incontriamo. “Sì” risponde la signora. “Io, invece,: miil 20”. ...

TuttoQuaNews : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1943 nasceva la giornalista scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1943 nasceva la giornalista scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti #accaddeoggi - lizziemcgayire : RT @CandiaGianluca: Io non ho mai la stessa età per più di mezz’ora. Non per calcolo, ma per spensieratezza naturale Cambiate età ogni g… - CandiaGianluca : Io non ho mai la stessa età per più di mezz’ora. Non per calcolo, ma per spensieratezza naturale Cambiate età og… - GossipItalia3 : Buon Compleanno Barbara Alberti! #gossipitalianews -