Bambina salvata dai soldati inglesi nel '44: era la moglie del fornaio di Borgo San Lorenzo (Di domenica 11 aprile 2021) Sarebbe stata la moglie del fornaio di Borgo San Lorenzo, titolare del panificio sotto la Torre dell'orologio, la Bambina trovata e salvata dai soldati inglesi nel '44. A marzo, da Londra, era partito un appello sui social lanciato da Neda Tootoonchi, fiorentina, da 20 anni trasferita in Inghilterra, che aveva raccolto la storia del nonno di suo marito, Paul O' Neill, attore di cinema e di teatro L'articolo proviene da Firenze Post.

Paolo_Omoboni : RT @rep_firenze: Ha un nome la bambina che nel 1944 fu salvata in Mugello da un soldato inglese [aggiornamento delle 18:56] - rep_firenze : Ha un nome la bambina che nel 1944 fu salvata in Mugello da un soldato inglese [aggiornamento delle 18:56] - FirenzePost : Bambina salvata dai soldati inglesi nel ’44: era la moglie del fornaio di Borgo San Lorenzo - frapolis83 : @ci_tiziana Tantissimo. Scelto da bambina,senza esempi in famiglia. Nei momenti bui lo studio e ora la mia professi… - nedatutu : Il 23 Febbraio ho postato una foto su facebook per cercare una bambina salvata in guerra dal nonno di… -