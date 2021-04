(Di lunedì 12 aprile 2021) Oltre duemila colleghihanno già sottoscritto una petizione-al Presidente del Consiglio, Mario, per chiedere maggior considerazione dellanella sua dimensione, oltre che squisitamente sanitaria,ca e. Non si tratta di una battaglia corporativa ma di buon senso e finalizzata a garantire il bene comune in un momento... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino': è l'appello de… - JPCK72 : RT @Gigadesires: L'appello degli agenti di commercio di Big Pharma. - babbuezzu : #SiriaSOS #ISIS #Badia dopo il rapimento in massa del 6 aprile #Isis ha liberato la maggior parte degli ostaggi d… - Affaritaliani : Appello degli psicologi a Draghi. 'Tutelare anche la salute sociale' - PetroneIvan : RT @Gigadesires: L'appello degli agenti di commercio di Big Pharma. -

Ultime Notizie dalla rete : Appello degli

Di "balzi sulla sedia" ne ha dovuti fare parecchi e tanti altri ne farà, Letizia Moratti, visti i ritardi pregressi nell'immunizzazioneultimi che avrebbero dovuto essere i primi. Ma l'...... così come l'attuazione delle politiche sociali approvate, tra cui la continuitàaumenti ... Qualche settimana fa, l'ICAP (Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli) ha lanciato unchiedendo ...12 APR - “Recuperare gli anziani ultra ottantenni che non si sono ancora vaccinati e completare per tutti la prima dose entro aprile”. È l'obiettivo ambizioso che il presidente della Regione Nello Mus ...I nostri appelli alle istituzioni inascoltati ... "Noi abbiamo fatto la prima dose al 60 per cento degli over 80, al 47 per cento degli over 70 e presto termineremo le prenotazioni per 60enni.