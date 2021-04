Andrea Laszlo De Simone: Come vedere il suo Film del Concerto in live streaming stasera (Di domenica 11 aprile 2021) Andrea Laszlo De Simone, nato a Torino nel 1986, ultimo brano Vivo. Adesso ci invita al suo Il Film del Concerto: ecco Come vederlo… “Se non c’è il pubblico, allora ragiono Come al cinema”. Presenta così il suo Il Film del Concerto, Laszlo De Simone. E ci invita tutti a vedere, oltre che ascoltare, lo spettacolo in live streaming stasera 11 aprile, alle 21.30, su Dice.fm. I biglietti sono ancora acquistabili qui, a partire da 15,82 euro. Per prepararvi ancora meglio, leggete qui la nostra intervista. Andrea Laszlo De Simone, il nuovo prodigio del pop Prepariamoci. Ci aspetta un mix ... Leggi su amica (Di domenica 11 aprile 2021)De, nato a Torino nel 1986, ultimo brano Vivo. Adesso ci invita al suo Ildel: eccovederlo… “Se non c’è il pubblico, allora ragionoal cinema”. Presenta così il suo IldelDe. E ci invita tutti a, oltre che ascoltare, lo spettacolo in11 aprile, alle 21.30, su Dice.fm. I biglietti sono ancora acquistabili qui, a partire da 15,82 euro. Per prepararvi ancora meglio, leggete qui la nostra intervista.De, il nuovo prodigio del pop Prepariamoci. Ci aspetta un mix ...

