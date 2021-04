Vaccino Covid | stop alla vaccinazione dei docenti che non hanno ricevuto la prima dose | prima i fragili e gli over 80

(Di sabato 10 aprile 2021)per il personale scolastico che non ha ancorala, anche se già prenotati.tocca agli80 e alle persone, poi riprenderà la programmazione anche per le categorie che erano state considerate a rischio. L'articolo .

Advertising

pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - iodalmare70 : RT @mov24agosto: #Covid e #Vaccino Protesta con le pentole sotto regione #Lombardia 'E' ANDATO TUTTO MALE, #SANITÀ VA COMMISSARIATA' #equ… - Walter00365070 : RT @ElioLannutti: Ci sono persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid senza essere anziani over 80. Un migliaio sono 'furbetti' s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Rai News

... Giancarlo Lamensa e Anna De Gaio , hanno chiesto al Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito , di istituire uno sportello per il supporto alle attività di prenotazione alanti -. ...... a cominciare dai tempi di copertura: "Teoricamente il virus da- 19 muta molto meno rispetto all'influenza e non è detto teoricamente che una persona debba fare ilogni anno. Rispetto ...Dosi ad amici e parenti, il caso Puglia raccontato dal Financial TimesChiesto alle Asl di bonificare le posizioni registrate con la voce «altro» ...Il Venezuala ha versato una "importante somma di denaro" per avere oltre 11 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Lo hanno annunciato la vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez, spiegando che il ...