Vaccini: Eolie puntano a diventare covid free entro l'estate (Di sabato 10 aprile 2021) ... registrandosi sul sito istituzionale del Comune di Lipari www.comunelipari.gov.it nella sezione dell'home page "Prenotazioni Anti - covid": qui si compilerà un form con i propri dati e contatti, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) ... registrandosi sul sito istituzionale del Comune di Lipari www.comunelipari.gov.it nella sezione dell'home page "Prenotazioni Anti -": qui si compilerà un form con i propri dati e contatti, che ...

Advertising

ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Vaccini: Eolie puntano a diventare Covid free entro l’estate - studiomarzocchi : Ultima Ora: Isole «Covid-free» in Italia: Sicilia, Sardegna, Capri e le altre. Il Piano di vaccini per riaprire al… - newsfinanza : Isole «Covid-free» in Italia: Sicilia, Sardegna, Capri e le altre. Il Piano di vaccini per riaprire al turismo - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Isole «Covid-free» in Italia: Sicilia, Sardegna, Capri e le altre. Il Piano di vaccini per riaprire al turismo- ?@Corrie… - MichelaRoi : RT @Daniele_Manca: Isole «Covid-free» in Italia: Sicilia, Sardegna, Capri e le altre. Il Piano di vaccini per riaprire al turismo- ?@Corrie… -