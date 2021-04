Tennis: Atp Marbella, Carreno Busta e Munar in finale (Di sabato 10 aprile 2021) Marbella, 10 apr. – (Adnkronos) – Saranno Pablo Carreno Busta e Jaume Munar a giocarsi domani il titolo nell’Atp 250 di Marbella. In una giornata segnata dalla pioggia, l’asturiano Carreno ha battuto 6-1, 3-6, 7-6 (7-5) Albert Ramos Viñolas. Munar ha superato 7-6 (7-4) 6-4 il diciassettenne Carlos Alcaraz nel primo torneo con quattro semifinalisti della stessa nazione, la Spagna, dai tempi del Valencia Open 2004. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. – (Adnkronos) – Saranno Pabloe Jaumea giocarsi domani il titolo nell’Atp 250 di. In una giornata segnata dalla pioggia, l’asturianoha battuto 6-1, 3-6, 7-6 (7-5) Albert Ramos Viñolas.ha superato 7-6 (7-4) 6-4 il diciassettenne Carlos Alcaraz nel primo torneo con quattro semifinalisti della stessa nazione, la Spagna, dai tempi del Valencia Open 2004. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

