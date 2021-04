Tacco magico di Benzema e Kroos | il Real batte il Barcellona così

(Di sabato 10 aprile 2021) Le immagini della vittoria per 2 - 1 delMadrid nel Clasico di Liga contro il: gol didi, poisu punizione e Mingueza per i catalani.

Advertising

FabioAbatemarco : Io Juventus Dortmund, il tacco magico di Alex mi folgoró... -

Ultime Notizie dalla rete : Tacco magico

Le immagini della vittoria per 2 - 1 del Real Madrid nel Clasico di Liga contro il Barcellona: gol didi Benzema, poi Kroos su punizione e Mingueza per i catalani.La goccia che potrebbe far traboccare il vaso e interrompere bruscamente l'inarrestabile sequenza di record nelle gare di corsa ottenuti con le "scarpe col" ha un nome che suona quasie il sorriso di Beth Potter, 29 anni , scozzese di Glasgow. Fondista di discreto livello , nel 2017 Beth è passata al triathlon dove, due anni dopo, è riuscita ...Grande primo tempo dei Blancos, a segno con un meraviglioso tacco del francese e con Kroos. Nella ripresa accorcia Mingueza e i blaugrana sfiorano il pari con la traversa di Moriba al 94’. Zidane prim ...Il Clasico spagnolo va al Real Madrid che batte 2-1 in casa un Barcellona distratto e impreciso. All'Alfredo Di Stefano Di Madrid va in scena una partita incredibile come ci si aspettava ...