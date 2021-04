Stefano De Martino mostra la sua FOTO e fa boom di like: tenerissimo (Di sabato 10 aprile 2021) Stefano De Martino ieri sera sul suo profilo Instagram ha postato una sua tenerissima FOTO che ha mandato il web totalmente in delirio, di chi si tratta Visualizza questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 aprile 2021)Deieri sera sul suo profilo Instagram ha postato una sua tenerissimache ha mandato il web totalmente in delirio, di chi si tratta Visualizza questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

nocchi_rita : RT @alicejuvelove: La #CanzoneSegreta di Belen cantata da Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci, ex di Emma Marrone, ex di Stefano De Martin… - godchamet : no aspettate ce l’ho già Stefano de Martino stai ATTENTO - dear_dearLUCIA : RT @alicejuvelove: La #CanzoneSegreta di Belen cantata da Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci, ex di Emma Marrone, ex di Stefano De Martin… - ipposuperstar : @QuartoRuggiero ?? ??... Beh.. Emma che cantava facendo un balletto con Stefano De Martino, richiamando sul palco anc… - MonicaInVenice : RT @alicejuvelove: La #CanzoneSegreta di Belen cantata da Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci, ex di Emma Marrone, ex di Stefano De Martin… -