(Di sabato 10 aprile 2021) La sua ossessione, così come per tutta la destra xenofoba, resta l'immigrazione e gli, anche nel giorno in cui la procura di Catania ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti nel ...

Advertising

Marilen97832318 : RT @PieraBelfanti: #Salvini rilancia la paura dei migranti: 'Mi rifiuto a pensare a un'estate di sbarchi' - PieraBelfanti : #Salvini rilancia la paura dei migranti: 'Mi rifiuto a pensare a un'estate di sbarchi' - globalistIT : - francobaietti : SALVINI INCONTRA LETTA, IL POLITICO CHE VUOLE CANCELLARE GLI ITALIANI.Lui rilancia, ma tanto decide Speranza. Come… - SVizzola : Copasir, Volpi non molla e rilancia: “Dimettiamoci tutti”. E’ strappo tra Salvini e Meloni -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini rilancia

Globalist.it

La sua ossessione, così come per tutta la destra xenofoba, resta l'immigrazione e gli sbarchi, anche nel giorno in cui la procura di Catania ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti nel ...FdI per il momento non si espone, mentre Forza Italiail nome della deputata torinese ... Ma, forte del fatto che nei sondaggi è ancora a capo del primo partito della coalizione di ...La sua ossessione, così come per tutta la destra xenofoba, resta l’immigrazione e gli sbarchi, anche nel giorno in cui la procura di Catania ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti nel ...Dopo settimane di baruffe e ping pong di accuse, il leader Pd Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini si incontrano, e sanciscono la tregua, in nome del sostegno al governo Draghi e delle ...