Roma, muore in rogo appartamento a Tivoli: fiamme partite da sigaretta (Di sabato 10 aprile 2021) Un incendio è divampato la notte scorsa intorno alle 2 in un appartamento al terzo piano di uno stabile di edilizia popolare in via Bernini, a Tivoli. Nel rogo, che è partito dalla camera da letto, molto probabilmente appiccato da una sigaretta spenta male, è morta una donna con problemi di deambulazione che viveva da sola. La vittima è stata trovata a terra in corridoio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tivoli Terme e i vigili del fuoco. L’appartamento è stato sequestrato mentre sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia. Nel corso delle operazioni è stato evacuato l’appartamento al piano superiore ma l’edificio non ha riportato nessun danno strutturale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Un incendio è divampato la notte scorsa intorno alle 2 in unal terzo piano di uno stabile di edilizia popolare in via Bernini, a. Nel, che è partito dalla camera da letto, molto probabilmente appiccato da unaspenta male, è morta una donna con problemi di deambulazione che viveva da sola. La vittima è stata trovata a terra in corridoio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri diTerme e i vigili del fuoco. L’è stato sequestrato mentre sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia. Nel corso delle operazioni è stato evacuato l’al piano superiore ma l’edificio non ha riportato nessun danno strutturale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Fiamme in appartamento vicino Roma, muore donna #roma - flsav : Roma, sedicenne si lancia dalle scale e muore: l’ombra della sfida via social - zazoomblog : Fiamme in appartamento vicino Roma muore donna - #Fiamme #appartamento #vicino #muore - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Fiamme in appartamento vicino Roma, muore donna #roma - MediasetTgcom24 : Fiamme in appartamento vicino Roma, muore donna #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma muore Tivoli, incendio in appartamento, muore donna 64enne Tragedia nella notte di venerdì in un palazzo di via Bernini, a Villanova, non lontano da Tivoli. Una donna di 64 anni con problemi di deambulazione è morta nell'incendio del suo appartamento al terzo ...

Fiamme in appartamento vicino Roma, muore donna commenta Una donna di 64 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Tivoli, vicino a Roma. E' accaduto la scorsa notte. A dare l'allarme i vicini che hanno visto le fiamme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Tivoli Terme. La donna, che aveva problemi di ...

Roma, sedicenne si lancia dalle scale e muore: l ombra della sfida via social ilmessaggero.it Roma, muore in rogo appartamento a Tivoli: fiamme partite da sigaretta Un incendio è divampato la notte scorsa intorno alle 2 in un appartamento al terzo piano di uno stabile di edilizia popolare in via Bernini, a Tivoli. Nel rogo, che è partito dalla camera da letto, ...

Tivoli, incendio in appartamento, muore donna 64enne È successo in un palazzo di via Bernini, a Villanova, non lontano da Tivoli. Una inquilina con problemi di deambulazione è morta nell’incendio del suo appartamento ...

Tragedia nella notte di venerdì in un palazzo di via Bernini, a Villanova, non lontano da Tivoli. Una donna di 64 anni con problemi di deambulazione è morta nell'incendio del suo appartamento al terzo ...commenta Una donna di 64 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Tivoli, vicino a. E' accaduto la scorsa notte. A dare l'allarme i vicini che hanno visto le fiamme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Tivoli Terme. La donna, che aveva problemi di ...Un incendio è divampato la notte scorsa intorno alle 2 in un appartamento al terzo piano di uno stabile di edilizia popolare in via Bernini, a Tivoli. Nel rogo, che è partito dalla camera da letto, ...È successo in un palazzo di via Bernini, a Villanova, non lontano da Tivoli. Una inquilina con problemi di deambulazione è morta nell’incendio del suo appartamento ...