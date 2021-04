Roma: malata e sola, il badante anziché aiutarla la riduce in fin di vita e le prosciuga il patrimonio (Di sabato 10 aprile 2021) Era stata costretta a vivere in condizioni igienico sanitaria raccapriccianti proprio da chi, invece, avrebbe dovuto prendersi cura di lei. anziché accudirla, il suo badante la lasciava allettata in mezzo ai suoi escrementi e la nutriva a patatine e coca-cola, nonostante fosse diabetica, fino a farla ricoverare in codice rosso il mese scorso. Tutto questo mentre la spogliava negli anni dei beni ereditati dalla famiglia, con la complicità dell’agente immobiliare di fiducia della donna, di alcuni farmacisti e liberi professionisti. Perché lei, una donna di 63 anni, mentalmente instabile, fragile e sola, ha la disponibilità di un patrimonio milionario, tra beni mobili e immobili, che faceva gola a molti. I fatti A spezzare la morsa del sodalizio criminale è stato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Era stata costretta a vivere in condizioni igienico sanitaria raccapriccianti proprio da chi, invece, avrebbe dovuto prendersi cura di lei.accudirla, il suola lasciava allettata in mezzo ai suoi escrementi e la nutriva a patatine e coca-cola, nonostante fosse diabetica, fino a farla ricoverare in codice rosso il mese scorso. Tutto questo mentre la spogliava negli anni dei beni ereditati dalla famiglia, con la complicità dell’agente immobiliare di fiducia della donna, di alcuni farmacisti e liberi professionisti. Perché lei, una donna di 63 anni, mentalmente instabile, fragile e, ha la disponibilità di unmilionario, tra beni mobili e immobili, che faceva gola a molti. I fatti A spezzare la morsa del sodalizio criminale è stato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di ...

