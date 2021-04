Roma, calato dal sesto piano per ricevere le cure mediche: l’intervento dei Vigili del Fuoco (Di sabato 10 aprile 2021) Prezioso l’intervento dei Vigili del Fuoco di questo pomeriggio, nel quartiere di Cinecittà, scesi in campo proprio il soccorso di una persona. La Squadra 12A del distaccamento di Tuscolano II, il nucleo SAF e l’autogru, sono intervenute alle 15:00 circa in via Zanobi 26. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati sul campo tutto il pomeriggio per mettere in salvo l’uomo; per prima cosa lo hanno imbragato su una barella toboga e, poi, con manovre e tecniche specializzate l’uomo è stato calato dal balcone del 6° piano fino a terra: dove lo attendevano le cure del personale sanitario del 118. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Preziosodeideldi questo pomeriggio, nel quartiere di Cinecittà, scesi in campo proprio il soccorso di una persona. La Squadra 12A del distaccamento di Tuscolano II, il nucleo SAF e l’autogru, sono intervenute alle 15:00 circa in via Zanobi 26. Idelsono stati impegnati sul campo tutto il pomeriggio per mettere in salvo l’uomo; per prima cosa lo hanno imbragato su una barella toboga e, poi, con manovre e tecniche specializzate l’uomo è statodal balcone del 6°fino a terra: dove lo attendevano ledel personale sanitario del 118. 1 di 3 ...

