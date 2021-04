Robin Whalley | film editor di Bergamo | vola ai Bafta | “Pulp fiction m’ha stregato”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 aprile 2021) “Il cinema fa parte della mia vita da sempre. È stato mio papà a farmi scoprire questo mondo che non abbandonerò mai”. La strada di, videobergamasco, è sempre andata in un’unica direzione, verso un universo fatto di pellicole, di riprese, dove tutto è possibile. Classe ’93, dato a Londra per inseguire il suo sogno. E ci è riuscito: ora vive nella città “delle infinite possibilità” da ormai cinque anni. Qui si è laureato alla National& Television School, dopo una dura selezione per essere ammesso. “Dopo il diploma al Sarpi – racconta– tentai di entrare alla Scuola Civica del Cinema a Milano, ma non è andata”. Questo non ha mai impedito adi diventare quello che era ...