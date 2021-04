Principe Harry | partenza imminente per i funerali del nonno Filippo E Meghan?

Leggi su leggilo

(Di sabato 10 aprile 2021) È morto ildi Edimburgo, e il nipoteche vive in California con la consorteMarkle deve partire per l’Europa a breve o rischierà di mancare al funerale. Maè ancora in forse. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. Il duca di Edimburgosi è spento il 9 aprile all’età L'articolo proviene da Leggilo.org.