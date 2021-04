Premier League 2020 2021 | Liverpool in rimonta | 2-1 all’Aston Villa

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilbatte un colpo e spazza via l’ombra della crisi. Ad Anfield Road, la squadra di Klopp riacciuffa almeno momentaneamente il quarto posto e lo fa con un successo per 2-1 sull’Aston. Nel primo tempo, sembrava il solitodi questa stagione in: al 42? c’è l’1-0 di Watkins che dopo essere stato imbeccato da McGinn ha battuto Alisson con una conclusione precisa in un rigore in movimento. Al 47? la prima reazione: Firmino va in gol ma è annullato per fuorigioco. Lainizia al 57?: Jota calcia in diagonale, Martinez devia e sul tap in Salah mette in rete. La rete della vittoria arriva solo nel recupero: Alexander Arnold si coordina da fuori area e lascia partire un destro che non lascia scampo a Martinez per il 2-1. SportFace.