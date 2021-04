Pentathlon | Woongtae Jun si aggiudica la finale maschile della World Cup di Sofia davanti a Kasza e Palazkov

Leggi su oasport

(Di sabato 10 aprile 2021) Va aJun laindividualetappa di(Bulgaria)Cup 2021 dimoderno. In questa prova, per la quale non si era purtroppo qualificato nessun atleta azzurro, il sudcoreano ha primeggiato con 1457 punti totali (21 vittorie e 14 sconfitte nella scherma per 227 punti, quindi 306 dal nuoto con la seconda prestazione in 2:02.18, quindi 293 punti dall’equitazione e, infine, 631 dalla laser run).Jun al terminegiornata ha preceduto il magiaro Robertche ha chiuso con 1455 punti (246 dalla scherma, con 24 vittorie e 11 sconfitte, quindi 294 dal nuoto, 293 dall’equitazione e 622 dalla laser run) mentre completa il podio il bielorusso ...