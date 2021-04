Parma-Milan, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Parma-Milan, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Tardini per questa sfida fondamentale per la stagione di entrambe. Un pareggio potrebbe costar caro, una sconfitta ancor di più. La salvezza e la zona Champions, in un senso o nell’altro, potrebbero avere dei verdetti. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 10 aprile. Parma-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. COME SEGUIRE IL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ile isu Skydi, match valido per la trentesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Tardini per questa sfida fondamentale per la stagione di entrambe. Un pareggio potrebbe costar caro, una sconfitta ancor di più. La salvezza e la zona Champions, in un senso o nell’altro, potrebbero avere dei verdetti. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 10 aprile.sarà visibile in diretta esclusiva su Skycon la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. COME SEGUIRE IL MATCHFace.

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - SkySport : Milan, trasferta a Parma: Kalulu parte con il trolley da PlayStation. VIDEO - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - morelli_rinaldo : Il Milan a Parma per consolidare il secondo posto. Ma non solo, anche per dimostrare di aver imparato la lezione do… - infoitsport : Il Milan e l’analisi degli errori: a Parma con più consapevolezza e con lo spauracchio Ibra -