Parma-Milan, episodio Ibrahimovic-Maresca: "Mi sembra strano", l'arbitro sente un'altra cosa (VIDEO)

Da un VIDEO diffuso in rete emerge chiaramente come possa esserci un malinteso alla base dell'espulsione di Zlatan Ibrahimovic da parte dell'arbitro Fabio Maresca di Napoli in Parma-Milan. Il centravanti svedese lamentandosi per un episodio dice al direttore di gara "Mi sembra strano", ma viene frainteso e il fischietto, probabilmente, sente "Sei un bast….". E poi scatta verso il giocatore e sventola il rosso. Potrebbe dunque non subire una stangata lo svedese.

