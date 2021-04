Parma-Milan, D’Aversa: “Partita giocata sottotono. Dobbiamo migliorare negli episodi (Di sabato 10 aprile 2021) Il Parma esce sconfitto dalla difficile sfida contro il Milan.Parma-Milan, Pioli: “L’importante era vincere. Rinnovo Donnarumma? Ho un consiglio per lui”Un risultato prevedibile, anche se non manca il rammarico per la squadra del patron Krause. I rossoneri sono stati tutt'altro che irresistibili, ma una prestazione molla dei ducali ha permesso al club lombardo di trovare la vittoria per 3-1. Al termine del match il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Il tecnico degli emiliani è dispiaciuto per come la sua squadra ha impattato col match: "Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, non abbiamo concretizzato le azioni. Siamo stati timidi nel primo tempo, contro una squadra forte ma in difficoltà dopo la sfida con la Sampdoria. Se si vanno ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Ilesce sconfitto dalla difficile sfida contro il, Pioli: “L’importante era vincere. Rinnovo Donnarumma? Ho un consiglio per lui”Un risultato prevedibile, anche se non manca il rammarico per la squadra del patron Krause. I rossoneri sono stati tutt'altro che irresistibili, ma una prestazione molla dei ducali ha permesso al club lombardo di trovare la vittoria per 3-1. Al termine del match il tecnico delRoberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Il tecnico degli emiliani è dispiaciuto per come la sua squadra ha impattato col match: "Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, non abbiamo concretizzato le azioni. Siamo stati timidi nel primo tempo, contro una squadra forte ma in difficoltà dopo la sfida con la Sampdoria. Se si vanno ...

