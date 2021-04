Padre Pio e quel fatto inedito che rimane ancora un mistero – VIDEO

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 10 aprile 2021)Pio conosceva il dolore, le paure e le angosce di tutti coloro che andavano da lui a chiedergli preghiere. Ma sapeva ben altro. Un frate, che doveva esser sottoposto ad un’operazione chirurgica, va daPio per una parola di conforto. Il Santo di Pietrelcina prega, sì, per lui, ma in fondo sapeva anche L'articolo proviene da La Luce di Maria.